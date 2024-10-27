"Выгнали, как собаку": во Львове известная блогерша вляпалась в громкий скандал из-за банковской карты (видео)

Все свои возмущения Лоран опубликовала в сети

Блогерша София Лоран возмутилась, что ей якобы отказали в обслуживании в одном из львовских заведений из-за попытки рассчитаться картой российского Сбербанка. Она заявляет, что никого не должно волновать, где она хранит деньги и почему у нее карта именно этого банка.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях Лоран. Там блогерша действительно задавалась вопросом, почему у заведения была такая реакция на российскую карту. Она считает, что "из-за просто перевода банка", на который поступают российские рубли, не стоило так реагировать.

"Подходят к моей сестре и говорят: "Ты л**ва, на пошла ты на***. Ты русская". Из-за просто перевода банка. Вам не стыдно вообще?", — заявила в Instagram Лоран.

Также в своих сторис Лоран перешла на украинский, но в то же время продолжала возмущаться такой реакции заведения на карту российского Сбербанка.

"Я очень люблю Львов. Но когда ко мне подходят и говорят: "Пошла ты на***, потому что ты говоришь по-русски и у тебя Сбербанк. Да тебя е**т почему у меня Сбербанк? Просто выгнали, как собаку. Извините, конечно. Может я не права, но это просто уже смех, потому что какая разница, где у меня должны быть деньги? Главное, что я нахожусь в Украине", — сказала блогерша.

Отметим, что в одном из популярных шоу в TikTok Лоран говорила, что она из Запорожья, но проживает в Киеве. В этой истории она заявляла, что во Львове хотела отметить свой день рождения.

Реакция соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове женщины набросились на киевлянку, которая попросила их разговаривать по-украински.