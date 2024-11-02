Сын директора благотворительной организации засветился на скандальном видео с деньгами

Мужчина признан непригодным к военной службе

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, сын известной общественной деятельницы Татьяны Семикоп, которая является основательницей и директором благотворительной организации "Общественное Движение "Вера, Надежда, Любовь". Он в одном белье "играется" с пачками денег.

"На кадрах сын известной общественной деятельницы Татьяны Семикоп, заместитель своей влиятельной матери в благотворительной организации "Вера. Надежда. Любовь" — Евгений Фомин. Он наглядно демонстрирует, где хранятся средства международных фондов, которые предназначены поддерживать переселенцев, ветеранов и их семьи", — подписало кадры издание "Думская", которое их опубликовало.

Мужчина на видео прячет в трусы несколько пачек денег. За кадром с ним разговаривает женщина, которая в шутку пытается его успокоить. Человек в ответ запихивал деньги в заднюю часть собственных трусов.

Также "Думская" публикует справку, согласно которой Фомин – непригоден к службе в армии. У него, якобы подагра и артрит в стадии обострения и выраженный болевой синдром. Глядя на нездоровые "забавы" мужчины на видео, в это как-то тяжело поверить.

Как указано на сайте Общественного движения "Вера, Надежда, Любовь", заместителем директора которого является Евгений Фомин, его миссией является содействие в развитии гражданского общества, экономическим, политическим, социальным реформам в Украине, влияние на формирование политики, защиту прав и свобод. Также они стремятся к повышению качества жизни человека, в частности, детей и молодежи, путем объединения усилий общины и государства.

Как сообщал "Телеграф", бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов еще в начале полномасштабного вторжения мог устроить своего сына Артура Лазаренко на службу к себе в ведомство. Экс-глава рассказывает о любви сына к военному делу, однако на фото за 2017-2019 год бросается в глаза другой стиль жизни Лазаренко.