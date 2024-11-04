Львівські журналісти отримали гуманітарку з шампунями. Чому в мережі здивовані

Вони зраділи

Журналісти Львівської області отримали у подарунок від Української Федерації Банків Продовольства та Національної спілки журналістів України (НСЖУ) засоби гігієни.В мережі це сприйняли неоднозначно.

Повідомлення про це було розміщено на Facebook-сторінці Львівської спілки журналістів, але пізніше зникло. Проте "Телеграф" зробив скрін цієї публікації.

В ній журналісти ділилися радістю з приводу отримання засобів гігієни. Зазначається, що у наборах були шампуні як для чоловіків, так і для жінок.

"Сказати просто: "Дякую!", – замало. Тішуся, як дівча. Дуже приємно!", — написала журналістка пані Людмила.

"У наборах є шампуні для чоловіків і жінок. Це добре. Поділюся із дружиною. Вона радітиме", – додав журналіст Ярослав.

Ситуація з одного боку насмішила, у коментарях іронізують, що засоби гігієни видали журналістам, щоб вони "частіше милися". З іншого боку це не так вже і смішно — невже журналісти перебувають в настільки скрутному становищі, що потребують гуманітарної допомоги. Один з журналістів розповів, що Спілка щороку видає гуманітарну допомогу журналістам, зокрема — мийні засоби, серветки, крупи.

"Що це таке", "Це що, серйозно?", — так в мережі реагують на видачу засобів гігієни журналістам у якості гуманітарної допомоги.

Як розповідав "Телеграф", співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили масштабну схему нелегального імпорту елітних автомобілів. Зловмисники вдало маскували їх під гуманітарну допомогу для Збройних Сил України, використовуючи прогалини в законодавстві та корупційні зв'язки.