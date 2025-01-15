По Львовщине ударили ракетами: на месте падения огромная воронка (видео)

К счастью, жертв и пострадавших нет

Во время утренней ракетной атаки по Украине 15 января россияне нанесли удар по Львовской области. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. По его словам, обошлось, к счастью, без пострадавших, но с разрушениями.

"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", — сказал Козицкий.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой сообщает, что в шести областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет.

В сети появилось соответствующее видео, на котором видна большая воронка, что образовалась на месте падения ракеты на Львовщине.

Максим Козицкий добавил, что из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Жертв и пострадавших нет.

"Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. На место выехали все профильные службы", — подчеркнул он.

Важно отметить, что Стрый расположен в 60 километрах от Львова. Его население составляет около 60 тысяч человек. Во время своих атак россияне часто уделяют Стрыю "особое внимание", так как там расположен аэродром. Также в городе есть ТЭЦ и нефтебаза. Кроме того, в Стрые находится стратегическое подземное газохранилище.

Стрыйский район

Дрогобычский район

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 января с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ взлетела группа ракетоносцев Ту-95МС. Предварительно, в группе от 3 до 6 бомбардировщиков врага, являющихся носителями крылатых ракет Х-101/555.