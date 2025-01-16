Водитель-уникал во Львове по-особому закрыл вопрос парковки (курьезное видео)

"Телеграф" рассказал подробности инцидента

У нас большие проблемы с парковкой автомобилей. Во Львовской области водитель решил по-особому решить проблему с паркоместом возле своего дома.

Он на машину повесил металлический столб с камерой видеонаблюдения. Подходящее видео распространяют местные телеграмм-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что во дворе машин много. Однако одна из них привлекла внимание пользователей сети.

На видео также видно, что к автомобилю прицепили металлический столб и закрепили на нем камеру видеонаблюдения. Скорее всего, чтобы следить за тем, кто ставит другие машины, когда нет владельца.

Напомним, в Одессе таксист решил "проучить" пассажиров за опоздание. Он перед лицом пассажиров уехал с места заказа, когда они подошли. Как на такой поступок отреагировали в сети, что сказали водителю, читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что разъяренная девушка с бантиком эффектно разбила лобовое стекло автомобиля. Видео в сети появилось 10 января, и за это время немало украинцев прокомментировали его. Мнение пользователей в сети разделилось, кто-то поддерживал женщину и подчеркивал, что не надо было ее так злить или оскорблять. Но были люди, которым жаль авто и его владельца.