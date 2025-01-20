Львов окутал непроглядный смог: что происходит с качеством воздуха (видео)

Погодные условия могут усугубить ситуацию

Во Львове и области отмечено значительное ухудшение качества воздуха. Над областным центром в некоторых районах видно смог.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя фото и видео. На кадрах видно, что город якобы в тумане, но серая дымка, вероятнее, смог.

"Львовята, вы только посмотрите на этот смог в городе. Подтверждение критического ухудшения состояния воздуха", — говорится в сообщении.

По данным портала SaveEcoBot, по состоянию на 12.30 утра качество воздуха во Львове на желтом уровне. В то же время, некоторые районы в серой зоне, то есть точных данных нет.

Худший показатель воздуха во Львовской области в селе Сокольники, на улице Зубровская, 27, где составляет 159 AQI PM2.5. В самом же Львове – 78 AQI PM2.5. Влажность воздуха составляет 70 %, а температура +5 градусов.

В то же время в Ивано-Франковске качество воздуха составляет 168 AQI PM2.5, уровень опасности красный.

Однако одной из причин ухудшения качества воздуха могло стать изменение направления ветра. Сейчас он северный и имеет низкую скорость около 3 км/ч. Это способствует застаиванию воздушных масс.

По данным карты SaveEcoBot, почти на всей территории западных областей качество воздуха в оранжевом или красном диапазоне.

Добавим, что загрязненный воздух может нанести вред людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям. Жителям западных областей советуют закрыть окна дома, пить больше воды и меньше бывать на улице. Особенно это касается тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале января в Киеве резко ухудшилось качество воздуха.