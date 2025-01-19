Укр

Украинцы встретили большое стадо лесных животных во Львовской области (видео)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
807
Стадо косуль заметили во Львовской области Новость обновлена 19 января 2025, 11:52
Стадо косуль заметили во Львовской области. Фото Коллаж "Телеграф"

Животные свободно бегали по полю

В Самборском районе Львовской области местные жители зафиксировали на видео чрезвычайно большое стадо косуль. Животные свободно передвигались по местности, в частности, одним из полей у трассы.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. В комментариях люди просят не рассказывать о точной локации, где были обнаружены животные, чтобы не активизировались браконьеры. "Не пишите локацию, потому что "правильные охотники" раскричатся, что "перенаселение" косуль уничтожают с/х угодья", — пишет одна из комментаторов.

Массовое увеличение популяции диких животных может быть связано с запрещением охоты в Украине на период военного положения. С начала полномасштабного вторжения на территории страны действует полный запрет на отстрел животных и птиц.

Запрет базируется на положениях Закона Украины "Об охотхозяйстве и охоте". В обычных условиях этот документ регулирует сезоны охоты и устанавливает лимиты на отстрел животных.

Решение о запрете охоты во время войны было принято из соображений безопасности. Специалисты отмечают, что появление вооруженных людей в камуфляже в лесах и полях может представлять угрозу из-за возможного присутствия диверсионных групп.

Также ранее "Телеграф" писал, где в Украине живет самое большое стадо зубров. Они отлично прижились и размножаются.

Теги:
#Косуля #Стадо #Дикі тварини