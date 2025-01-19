Украинцы встретили большое стадо лесных животных во Львовской области (видео)

Животные свободно бегали по полю

В Самборском районе Львовской области местные жители зафиксировали на видео чрезвычайно большое стадо косуль. Животные свободно передвигались по местности, в частности, одним из полей у трассы.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. В комментариях люди просят не рассказывать о точной локации, где были обнаружены животные, чтобы не активизировались браконьеры. "Не пишите локацию, потому что "правильные охотники" раскричатся, что "перенаселение" косуль уничтожают с/х угодья", — пишет одна из комментаторов.

Массовое увеличение популяции диких животных может быть связано с запрещением охоты в Украине на период военного положения. С начала полномасштабного вторжения на территории страны действует полный запрет на отстрел животных и птиц.

Запрет базируется на положениях Закона Украины "Об охотхозяйстве и охоте". В обычных условиях этот документ регулирует сезоны охоты и устанавливает лимиты на отстрел животных.

Решение о запрете охоты во время войны было принято из соображений безопасности. Специалисты отмечают, что появление вооруженных людей в камуфляже в лесах и полях может представлять угрозу из-за возможного присутствия диверсионных групп.

Также ранее "Телеграф" писал, где в Украине живет самое большое стадо зубров. Они отлично прижились и размножаются.