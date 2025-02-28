На Львовщине возле границы перевернулся грузовик с зерном: движение затруднено (фото)

Авария произошла возле села Гостинцево рядом с польской границей

Автомобильная авария во Львовской области произошла утром в пятницу, 28 февраля. На трассе Львов-Шегини вблизи Мостиской перевернулся зерновоз, из-за чего движение затруднено.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Авария произошла возле села Гостинцево на трассе М-11 Львов — Шегини, где зерновоз перевернулся на одной из полос движения, повлекшие затруднение движения для транспорта.

Гостинцевое на карте

"На месте работают соответствующие службы. Мы обеспечиваем регулирование движения. Учтите эту информацию при планировании поездки, учитывайте погодные условия и берегите себя", — сообщили в патрульной полиции.

Водителей призывают учитывать эту ситуацию при планировании маршрута.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине произошло много ДТП из-за гололеда на дорогах. Также на Днепропетровщине возле Покровска произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых две фуры получили сильные повреждения.