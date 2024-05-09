По Ирландии катается классический Porsche на украинских номерах – вероятно, спорткар приехал на выставку

Porsche 911 Carrera 90-х годов – это уже классика

Давно никого не удивляют элитные машины с украинскими номерами на автодорогах Европы. Хотя такие случаи до сих пор вызывают возмущение.

На днях в столице Ирландии была замечена Porsche 911 Carrera с 90-х годов. Авто сфотографировал корреспондент ТопЖир возле автовыставки в Дублине.

О Porsche 911

По VIN-коду машина зарегистрирована в Шевченковском районе Киева с декабря 2023 года. Синее купе в угоне не значится.

Porsche 911 Carrera, или "девятьсот одиннадцатая", стала иконой автомобильной индустрии, их выпускали еще с 1963 года. Они изначально выглядели элегантно и агрессивно одновременно, что делало их желанными среди покупателей.

У киевского купе двигатель объемом 3,6 литра, генерирующий мощность в 272 л. с. Сотрудничая с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, спорткар ускоряется до 100 км/ч за 5,6 секунды и достигает максимальной скорости 270 км/ч. Видно, что Porsche тюнинговали, хотя авто имеет характерный силуэт с задним расположением двигателя, заметна установка увеличенного заднего антикрыла и измененный передний бампер.

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