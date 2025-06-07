Знаменитый дуб на Львовщине раздавил автобус: трагедии избежали чудом (фото, видео)
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Под этим деревом творил Иван Франко
В субботу, 7 июня, во Львовской области дерево раздавило туристический автобус. К счастью, на момент происшествия внутри никого не было, поэтому удалось обойтись лишь порчей техники.
Об этом сообщает местный telegram-канал "Реальный Львов". Отмечается, что происшествие произошло в Нагуевичах (Дрогобичский район), месте, где родился и вырос украинский поэт и общественно-политический деятель Иван Франко.
Согласно доступной информации, на автобусе приехали выпускники из Дрогобича. Само дерево уже давно высохло, однако его не убрали с территории комплекса, поскольку именно под ним Франко написал автобиографический рассказ "Карандаш".
На момент падения дерева, в салоне автобуса никого не было, а потому обошлось без пострадавших. На снимках с места происшествия видно, что дерево упало на заднюю часть автобуса, полностью уничтожив часть салона.
Как сообщалось ранее, на западе Украины на днях прошли обильные дожди из-за чего была повреждена транспортная инфраструктура. При этом местные жители жалуются, что водой затопило их огороды, из-за чего многие растения погибли.