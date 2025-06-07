Знаменитый дуб на Львовщине раздавил автобус: трагедии избежали чудом (фото, видео)

Под этим деревом творил Иван Франко

В субботу, 7 июня, во Львовской области дерево раздавило туристический автобус. К счастью, на момент происшествия внутри никого не было, поэтому удалось обойтись лишь порчей техники.

Об этом сообщает местный telegram-канал "Реальный Львов". Отмечается, что происшествие произошло в Нагуевичах (Дрогобичский район), месте, где родился и вырос украинский поэт и общественно-политический деятель Иван Франко.

Согласно доступной информации, на автобусе приехали выпускники из Дрогобича. Само дерево уже давно высохло, однако его не убрали с территории комплекса, поскольку именно под ним Франко написал автобиографический рассказ "Карандаш".

На момент падения дерева, в салоне автобуса никого не было, а потому обошлось без пострадавших. На снимках с места происшествия видно, что дерево упало на заднюю часть автобуса, полностью уничтожив часть салона.

Как сообщалось ранее, на западе Украины на днях прошли обильные дожди из-за чего была повреждена транспортная инфраструктура. При этом местные жители жалуются, что водой затопило их огороды, из-за чего многие растения погибли.