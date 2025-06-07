Знаменитий дуб на Львівщині розчавив автобус: трагедії уникли дивом (фото, відео)

Під цим деревом творив Іван Франко

У суботу, 7 червня, на Львівщині дерево розчавило туристичний автобус. На щастя, на момент події всередині нікого не було, тому вдалося обійтися лише пошкодженням техніки.

Про це повідомляє місцевий telegram-канал "Реальний Львів". Зазначається, що подія сталася у Нагуєвичах (Дрогобицький район), місці, де народився і виріс український поет та громадсько-політичний діяч Іван Франко.

Згідно з доступною інформацією, автобусом приїхали випускники з Дрогобича. Саме дерево вже давно висохло, проте його не прибрали з території комплексу, оскільки саме під ним Франко написав автобіографічне оповідання "Олівець".

На момент падіння дерева у салоні автобуса нікого не було, а тому обійшлося без постраждалих. На знімках з місця події видно, що дерево впало на задню частину автобуса, повністю знищивши частину салону.

Як повідомлялося раніше, на заході України днями пройшли рясні дощі, через що була пошкоджена транспортна інфраструктура. При цьому місцеві жителі скаржаться, що водою затопило їхні городи, через що багато рослин загинуло.