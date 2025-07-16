Мэр Львова предложил обменять останки Путина на пленных бойцов ВСУ

Работы по демонтажу завершены

Во Львове на "Холме славы" завершили эксгумацию останков советских солдат, погибших во Второй мировой войне. Всего там выявлено останки 355 человек.

Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый в Facebook. По его словам, следующим шагом будет общественная дискуссия о том, что дальше делать с этой территорией.

"Выявлено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", — написал мэр.

Он отметил, что металлические конструкции были переданы в "Музей террора" вместе с конструкцией "вечного огня".

Демонтированные части "Холма славы"

Как известно, на "Холме славы" помимо братских захоронений есть две индивидуальных могилы. Одна из них принадлежит агенту НКВД Николаю Кузнецову. Его останки дважды пытались похитить, а его родственники просили вернуть тело в Россию.

Что касается могилы майора гвардии Степана Путина, то с ним история чуть сложнее. В сети есть информация о том, что он был выходцем из нынешнего Пермского края, а во время войны он командовал 25-й гвардейской механизированной бригадой и был награжден званием Героя СССР. В ноябре 1945 года он погиб во Львове, где его и похоронили.

Могила Путина во Львове

Впрочем, эксперты не смогли найти о нем упоминаний в каталоге "Герои страны". В ней есть записи о двух Путиных, но ни один из них не носил таких инициалов, как тот, который похоронен во Львове. Также непонятно и то, почему он погиб в ноябре 1945 года, когда Вторая мировая уже закончилась.

Напомним, ранее Садовый рассказал, что реконструкцию музея Романа Шухевича, который был уничтожен российской ракетой, начнется в скором времени.