Останки Путина перезахоронят во Львове

Еще планируют перезахоронить 4 братские могилы

Во Львове перенесут советские захоронения с Холма Славы на Голосковское кладбище. Среди них есть и могила советского майора Степана Путина.

Об этом сообщает Львовский горсовет. Отмечается, что планируется эксгумировать и перезахоронить более 200 единичных захоронений и несколько братских могил.

"На территории Холма Славы проведут исследование и эксгумацию захоронений. Найденные останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище. Среди перенесенных могил — останки агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина", — говорится в сообщении.

Администрация города подчеркнула, что Холм Славы с захоронениями имеет статус памятника истории. Мемориал построили в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны и советских военных, участвовавших в боях за Львов в 1944 году.

Перезахоронят более 200 единичных захоронений и четыре братские могилы. В частности:

одна братская могила российских воинов;

три братские могилы советских воинов;

24 могилы Героев Советского Союза;

226 индивидуальных могил советских воинов.

Заметим, что среди могил, которые перенесут, — останки разведчика Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Что известно о Степане Путине

Он майор гвардии, герой Советского Союза. Родом из Молотовской области РФ (сейчас Пермский край). Командир батальона 25-й гвардейской механизированной бригады. Погиб в феврале 1945 во Львове, где его и похоронили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где могут похоронить лидера РФ Владимира Путина. Названы три основных варианта.