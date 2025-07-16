Мер Львова запропонував обміняти останки Путіна на полонених бійців ЗСУ

Роботи з демонтажу завершено

У Львові на "Пагорбі слави" завершили ексгумацію останків радянських солдатів, які загинули у Другій світовій війні. Загалом там виявлено останки 355 людей.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook. За його словами, наступним кроком буде громадська дискусія щодо того, що далі робити з цією територією.

"Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентом НКВС Кузнєцовим та Путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників", — написав мер.

Він зазначив, що металеві конструкції були передані до "Музей терору" разом із конструкцією "вічного вогню".

Демонтовані частини "Пагорба слави"

Як відомо, на "Пагорбі слави" крім братських поховань є дві індивідуальні могили. Одна з них належить агенту НКВС Миколі Кузнєцову. Його останки двічі намагалися викрасти, а його родичі просили повернути тіло до Росії.

Щодо могили майора гвардії Степана Путіна, то з ним історія трохи складніша. У мережі є інформація про те, що він був вихідцем із нинішнього Пермського краю, а під час війни він командував 25 гвардійською механізованою бригадою і був нагороджений званням Героя СРСР. У листопаді 1945 року він загинув у Львові, де його поховали.

Могила Путіна у Львові

Проте експерти не змогли знайти про нього згадок у каталозі "Герої країни". У ній є записи про двох Путіних, але жоден із них не носив таких ініціалів, як той, який похований у Львові. Також незрозуміло й те, чому він загинув у листопаді 1945 року, коли Друга світова закінчилася.

Нагадаємо, раніше Садовий розповів, що реконструкцію музею Романа Шухевича, який було знищено російською ракетою, розпочнеться незабаром.