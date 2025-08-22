На море сдают жилье за копейки, но туалет – на улице (фото)

Там прекрасные песчаные пляжи и теплое море

Летний отдых в Украине – недешевое удовольствие, однако у моря можно арендовать недорогое жилье. Правда, это варианты без эстетики, а иногда и без простых удобств.

В курортном поселке Каролино-Бугаз в Одесской области сдают комнаты за 250 гривен в сутки. Жилье недалеко от моря, до пляжа — всего 15–20 минут в неспешном темпе. Домики расположены в центре села, рядом бассейн с кафе. Однако есть один большой минус – туалет на улице.

Жилье выглядит немного как портал в прошлое

Можно арендовать отдельный домик с четырьмя спальными местами. В нем своя кухня, есть зона отдыха. Также есть комната на четыре человека, душ и туалет — на улице, рядом с домом.

Есть вентилятор

Все скромно, однако аккуратно

Есть телевизор

Каролино-Бугаз – спокойный семейный курорт

Это небольшое курортное село, расположенное на северо-западе побережья Черного моря. От него до Одессы около 50 километров. Преимущества этого места – мягкий климат, широкие песчаные пляжи и прямое железнодорожное сообщение с Одессой.

Там прекрасные песчаные пляжи

Есть вся необходимая инфраструктура

Каролино-Бугаз это курорт для тех, кто ищет спокойный отдых. Хорошо подходит для отдыха с детьми – берег открытый и ровный, а вход в море очень пологий и безопасный, вода теплая. В селе есть водные горки, аквапарки, бассейн и кинотеатр под открытым небом.

