Сап-йога и пляж без трусов: что скрывается за забором на карьере возле Львова (видео)

Нудистский пляж, сап-йога за 1100 грн., бар на берегу и смертельная глубина. Почему Яснисский карьер ежегодно привлекает львовян, несмотря на запреты?

Среди любимых зон отдыха львовян есть запрещенные к посещению, что не мешает организовывать там "бизнес". Речь о Ясницкий карьере, который по сути является тремя озерами. Они образовались в 60-х годах, здесь продолжают добывать песок, но туристов становится все больше с каждым годом. В этом году они еще и голышом.

Ясницкий карьер расположен в 20 км от Львова вблизи села Ясниська. Глубина – до 18–20 метров. И хотя купание не рекомендовано, сюда едут целыми компаниями: на пикник, с сапами, на рыбалку. В водоемах водится окунь, судак и щука. Карьер настолько глубок, что в непогоду его сравнивают с морем.

Этим летом на карьере появилась еще одна "изюминка" – нудистский пляж, огороженный высоким тентовым забором. Туда нельзя с детьми, запрещено фотографировать, критиковать чужую внешность, нарушать личные границы.

Официального согласования на создание такого пляжа нет. Те, кто отдыхал на карьере многие годы тоже недовольны. Говорят, для нудистского пляжа отвели самую лучшую зону с пологим заходом в воду. Другие же пляжи – с крутым обрывом.

Еще одно нововведение в этом году – горка. Сейчас ее стоимость неизвестна, однако напомним — этот водоем не разрешен для купания.

На Ясницком карьере открыли прокат сапбордов и проводят мероприятия с ними на воде, например йогу. Стоимость такой аттракции — 1100 грн за 3 часа мероприятия. Сам сап можно арендовать от 350 грн в час. Также здесь продают алкоголь, другие напитки, снеки.

Стоимость проката сапборда на Ясницком карьере

Почему Ясницкий карьер считается опасным

Дно неровное, местами с резкими перепадами глубины и подводными течениями. В большинстве зон – отсутствует мелководье, а вода не прогревается. Это становится причиной нескольких смертей ежегодно — люди просто не выплывают с глубины, но спрос на Ясницкий карьер растет.

Несмотря на официальный запрет, подъезд к карьеру по хорошей дороге платный — около 100 грн, по свидетельству отдыхающих. Проехать можно и через лес, но там дорога похуже. На платной зоне также обустроен биотуалет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где можно отдохнуть в бассейне во Львове и рядом с ним. Такой тип отдыха доступен и в столице – в Киеве есть немало бассейнов.