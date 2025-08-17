"Так зарабатываются миллионы". Пляжный торговец из Затоки насмешил украинцев (видео)

Маркетинг 80 уровня, шутят в сети

В Затоке Одесской области, где можно снять бюджетное жилье, на камеру попал очень уставший пляжный продавец. Он насмешил сеть.

Видео опубликовала пользовательница TikTok с ником lapka.blog. Парень в розовой панаме так устал, что лег у моря, опустив ноги в волны. Из его тележки с товаром звучало объявление о продаже пива, креветок, пахлавы, кукурузы. Кому надо – подойдут.

Обычно пляжные торговцы бегают между отдыхающими и предлагают товар проходя вдоль береговой линии. Это тяжелый труд — целый день на ногах, на палящем солнце с тележкой или сумками. Вероятно, герой видео очень устал и решил почувствовать себя отдыхающим хотя бы на короткое время. Однако и о бизнесе забывать он не стал, оставив рекламу включенной.

Как реагируют украинцы

В сети с пониманием отнеслись к желанию парня прилечь. Некоторые иронизируют:

маркетинг восьмидесятого уровня

самообслуживание

работник года

так зарабатываются миллионы

