"Закотировано". Сетью распространяется смешное видео, как кот "выключил" интернет

Марта Иваненко
Читати українською
Украинский кот "выключил" интернет
Украинский кот "выключил" интернет. Фото Unsplash/коллаж "Телеграфа"

В комментариях шутили о "кошачем интернете"

Во Львове забавная ситуация с котом и роутером стала вирусной в соцсети. Автор видео зафиксировала момент, когда интернет у нее внезапно исчез, а причина нашлась совсем неожиданная: на роутере мирно устроился пушистый домашний любимец.

Ролик опубликовала Оксана Буцин в TikTok. Кот не только удобно устроился на теплом приборе, но еще и задремал.

Возможно, именно теплое, нагретое, устройство привлекло четырехлапого. Видео быстро набрало популярности, а пользователи соцсетей начали активно комментировать увиденное, шутя на тему "кошачьего интернета".

Один из комментаторов написал: "Интернет закотирован. Для доступа введите две сосиски". Другой добавил, что после пробуждения "роутер уже захочет есть".

Многие обратили внимание на похолодание во Львове и отметили, что кот просто грелся. Прозвучала и короткая шутка: "Глушилка".

Что пишут украинцы под видео
Отдельные пользователи выразили опасения относительно здоровья животного, мол, роутер может излучать волны, так что лучше его перевесить выше, в недоступное место для кота.

Были и забавные истории по собственному опыту. К примеру, одна женщина рассказала, что ее кот не просто лежал на технике, а перегрыз интернет-провод. К комментарию она прикрепила фото-доказательство.

Встречались и комментарии с ченым юмором. Один из украинцев написал: "РЭБ глушит, чтобы дроны не пролетели", — намекая на реалии военного времени.

Эта забавная история превратилась в настоящий вирусный ролик, собрав сотни реакций и комментариев. Котик, облюбовавший роутер, подарил людям улыбки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсоне зафиксировали смешной случай: беспризорная собака выбрала довольно необычное место для отдыха у многоэтажки.

#Интернет #Соцсети #Кот #Юмор #Курьез