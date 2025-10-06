Не приближайтесь. Опасных пушистых хищников увидели во Львове (видео)

Животное подошло очень близко к людям

Во Львове после сумерек местные увидели двух хищников. Они в парке играли и фактически не боялись людей.

Что нужно знать:

Во львовском парке заметили опасных животных

Млекопитающие бегали и играли, не обращая внимания на людей

Хищники, которых увидели, могут переносить бешенство

Как сообщают местные каналы, публикуя видео, речь идет о лисах. Две рыжие хищницы бегали по парку и не обращали внимания на людей. На видео видно, как животные гоняются друг за другом и играют. Выглядит это довольно забавно и мило, особенно учитывая, что такие игры диких животных увидишь не каждый день.

Интересно, что видео снимали с авто с включенными фарами, а животные все равно бегали и играли, несмотря на людей. Такое поведение рыжих хищников вызывает вопросы.

Заметим, что лисы – одни из латентных переносчиков бешенства. То есть у этого вида животных вирусная болезнь протекает в более легкой, фактически бессимптомной форме. Однако бешенство смертельно для человека и животного. Поэтому приближаться к диким хищникам, а особенно лисицам опасно. К тому же одним из признаков бешенства является атипичное поведение животных, к которому относится приближение диких животных к людям.

Напомним, что недавно в Киеве возле жилых домов заметили опасного хищника. Рыжее дикое животное ходило между людьми во дворах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине заметили опасное животное. Лиса довольно близко подошла к людям.