Необычных животных увидели в озере Волыни. Уникальный момент попал на видео

В Украине в одном из водоемов заметили необычного пловца. Ведь в Луцке озеро переплывала пара рогатых млекопитающих.

Соответствующие видео уже распространяется в сети. Заметим, что когда это произошло не известно, но вероятнее всего в конце сентября.

На видео видно, как два лося с маленькими рогами переплывают водоем. Животные плывут довольно быстро и не обращают внимания на оператора, который снимал этот момент. Это явление выглядит довольно странным, ведь плавающих млекопитающих оленьих родов довольно трудно увидеть.

Заметим, что животные на видео с маленькими рогами. Это означает, что млекопитающие недавно их сбросили или это молодые лоси. Обычно лоси сбрасывают рога осенью и всю зиму ходят без них. Вырастают рога у животных аж весной.

Пока известно о двух видах лосей — обычном и американском. Первый вид встречается именно в Украине, где входит в Красную книгу. Ведь с 2017 года лоси считаются исчезающим видом животных.

Интересно, что эти животные не живут весь год на одном месте, ведь с приходом осени они идут в места зимовки. Их миграция приходится на октябрь-ноябрь. В день лоси проходят по 10-15 км. Обратные, весенние переходы происходят во время таянии снегов.

