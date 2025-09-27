Не приближайтесь. В Днепропетровской области заметили опасного хищника (видео)

Животное подошло очень близко к людям

В Днепропетровской области заметили опасного хищника. Животное довольно близко подошло к людям и даже кушало вкусности, которые ему предложили.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Событие произошло вечером 27 сентября в Днепропетровской области. Днепряне встретили в лесной полосе лису.

На опубликованном видео видно, что животное неагрессивное, но робкое. Оно довольно смело подходило к людям и ело корм, который ему предложили. Интересно, что хищница выглядела довольно красиво. Хотя обычно лисы в начале осени истощеные и худые.

Эта же лиса имела черные кончики ушей и лап, большой пушистый хвост и интенсивно рыжую окраску. Она имела нормальную упитанность и развитие тела, хотя ее поведение может настораживать. Ведь диким хищникам не присуще столь близкое общение с людьми.

Лиса на Днепропетровщине

Обычно, когда лисы подходят к людям так близко на это есть несколько причин. И одно из них — атипичное поведение, которое может быть вызвано бешенством. А это заболевание смертельно как для животных, так и людей. Поэтому к лисам лучше не приближаться.

Напомним, недавно в Киеве возле жилых домов заметили лису. Рыжая хищница бегала по дворам и искала, чтобы съесть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что испуганное хищное животное бродило рядом с детьми во Львове.