Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь. В Киеве возле жилых домов заметили опасного хищника (видео)
-
-
- 3225
Животное может быть переносчицей бешенства
В Киеве заметили опасного хищного зверя у многоэтажек. Животное было истощено и испугано.
Об этом свидетельствует опубликованное киевскими пабликами видео. Отмечается, что речь идет о лисе.
По словам киевлян, хищницу с рыжим хвостом увидели на Дягтеревской. Видно, что животное довольно худое, маленькое и имеет тусклую шерсть. Вероятнее всего оно пришло к жилым домам в поисках пищи или же это атипичное поведение.
Также местные писали, что недавно видели лису и возле общежитий КНЭУ. Животное свободно чувствует себя возле людей и не боится их, хотя передвигается с определенной осторожностью.
Подчеркиваем, что трогать или привлекать каким-либо образом внимание лисы опасно. Ведь эта хищница может быть переносчицей смертельно опасной болезни для людей – бешенства.
В комментариях пользователи добавили, что эту лису уже несколько дней видят на Дягтеровской. Многие киевляне писали об угрозе заразиться бешенством от нее, а также, что она просто голодная.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что редкого хищника с Дальнего Востока заметили на Днепропетровщине.
