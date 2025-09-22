Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь. В Киеве возле жилых домов заметили опасного хищника (видео)

Животное может быть переносчицей бешенства

В Киеве заметили опасного хищного зверя у многоэтажек. Животное было истощено и испугано.

Об этом свидетельствует опубликованное киевскими пабликами видео. Отмечается, что речь идет о лисе.

По словам киевлян, хищницу с рыжим хвостом увидели на Дягтеревской. Видно, что животное довольно худое, маленькое и имеет тусклую шерсть. Вероятнее всего оно пришло к жилым домам в поисках пищи или же это атипичное поведение.

Также местные писали, что недавно видели лису и возле общежитий КНЭУ. Животное свободно чувствует себя возле людей и не боится их, хотя передвигается с определенной осторожностью.

Подчеркиваем, что трогать или привлекать каким-либо образом внимание лисы опасно. Ведь эта хищница может быть переносчицей смертельно опасной болезни для людей – бешенства.

В комментариях пользователи добавили, что эту лису уже несколько дней видят на Дягтеровской. Многие киевляне писали об угрозе заразиться бешенством от нее, а также, что она просто голодная.

Где и когда видели лисиц еще:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что редкого хищника с Дальнего Востока заметили на Днепропетровщине.

ㅤ