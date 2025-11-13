Застрелили в России и сожгли тело: где похоронен экс-нардеп Кива и как выглядит его могила (фото)

Кива отрабатывал методичку Кремля

Илья Кива – бывший народный депутат ОПЗЖ, который в прошлом был руководителем "Правого сектора" на востоке Украины. Однако впоследствии он изменил свои политические взгляды и стал распространять российскую пропаганду. В 2023 году Киву убили в России.

Что нужно знать:

Кива был заместителем начальника УМВД Донецкой области

Через некоторое время он работал советником Авакова

У политика была драка с ветераном АТО

Что известно об Илье Киве

Кива родился в 1977 году в Полтаве. В 2000-х он работал главным бухгалтером ООО "Укрсвязьмонтаж" и инженером-технологом на Донецкой железной дороге. Впоследствии Кива получил звание майора милиции и стал командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина". Командовал ротой "Мирный".

В 2014 году министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Киву заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Тогда он одним из первых внедрял базу данных волонтерского проекта "Миротворец".

Кива в военной форме, фото из сети

Через год Киву перевели на должность заместителя начальника УМВД в Херсонской области и досрочно присвоили звание подполковника милиции. В 2015 году он возглавил Департамент противодействия наркопреступности. Было свидетельство, что чиновник занимался реализацией наркотиков в зону АТО. В то же время Кива был основателем организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО", которая ставила целью "обеспечение социальной защиты участников боевых действий".

В 2016-2017 годах Кива работал советником министра внутренних дел Украины. Некоторое время возглавлял Социалистическую партию Украины, но его исключили из политсилы из-за "попытки рейдерского захвата".

Кива и Аваков, фото из сети

В 2019 году Кива стал нардепом от ОПЗЖ в Верховной Раде. Его риторика резко изменилась: от "вату в землю" до пророссийских взглядов. Он предлагал переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве на проспект Джорджа Флойда, которого назвал "чернокожим великомучеником".

Также в 2020 году политик имел конфликт с ветераном АТО Михаилом Майманом, что переросло в драку. Киви объявили подозрение в совершении тяжелого телесного повреждения, а Майман назвал его "наркоманом".

Конфликт Кивы и ветерана АТО

Политик оказался в центре скандала и с декларированием дохода в 1,2 млн гривен от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области. А в Верховной Раде чиновник запомнился аморальным поведением. Во время заседания после общения по мессенджеру с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса" он касался руками своих гениталий.

Кива касался своих гениталий, скриншот из сети

К тому же Кива оправдывал оккупацию Россией Крыма и выступал за объединение Украины с Россией. В январе 2022 года политик сбежал в Испанию, а затем — в Россию. В первый день полномасштабного вторжения он призвал оккупантов "освободить Украину".

Смерть и могила Ильи Кивы

В декабре 2023 года Киву обнаружили мертвым в Московской области. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность структуры к ликвидации предателя. Его тело кремировали после убийства. Урну с прахом похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Могила Кивы, фото из сети

Киве установили мемориальную плиту с его портретом, датами жизни и смерти. Также там есть цитата политика: "Моя сила в моей вере". Памятник окружен пластиковыми цветами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался в 2022 году.