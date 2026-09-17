Рада провалила голосование по Потапу: открыто за него заступился только один скандальный "слуга"

Потап пока остается "Заслуженным артистом Украины"

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В четверг, 17 сентября, Верховная Рада не поддержала запрос группы нардепов к президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении почетного звания Украины "Заслуженный артист Украины" рэпера Потапа (Потапенко Алексея Андреевича). Голосование проходило поименно.

"Телеграф" рассказывает, кто из народных избранников голосовал против данного запроса. Процедура проходила в два этапа.

Сначала парламентарии предварительно поддержали депутатский запрос. Против этого выступили Евгений Брагар ("Слуга народа") и Владислав Поляк ("Довира").

Результаты предварительного голосования

Основное голосование провалилось. ВР не смогла набрать 226 голосов и не поддержала запрос.

Интересно, что депутатская группа "Видновлення Украины" вообще отказалась голосовать, а из "Платформы за жизнь и мир" дали только один голос "за". Все присутствующие члены "ЕС" дали свои голоса "за", также проголосовали "за" почти все нардепы "Голоса", "Батькивщины" и "Довиры", которые были на заседании. Касательно фракции "Слуга народа" — 128 нардепов дали голоса "за", один выступил против, еще один воздержался, 55 не голосовали, еще 43 отсутствовали.

Вновь против выступил Евгений Брагар, воздержался Георгий Мазурашу ("Слуга народа"), 90 народных избранников не проголосовало.

Результаты голосования

Результаты голосования по фракциям

Справка: Евгений Брагар неоднократной попадал в скандалы. Самый запоминающий эпизод произошел в 2020 году. В эфире на ТВ он предложил пенсионерке, которая жаловалась на большую "коммуналку", продать собаку элитной породы и этими деньгами оплатить коммунальные долги.

Напомним, украинцы стали призывают лишить звания Потапа после скандального видео артиста и его бывшей супруги, певицы Насти Каменских. На кадрах они "объяснили" свое право общаться на русском языке "свободой".

Вскоре после избрания в сентябре 2019 года Брагар заявил в эфире телеканала "Рада" раскритиковал госфинансирование патриотического кино Украины, призвав делать ставку на коммерческую окупаемость проектов.

Как на петиции отреагировал Потап

Сам Алексей Потапенко отреагировал на появление петиций с призывом лишить его государственного звания. Артист заявил, что готов добровольно отказаться от знака отличия, если общество действительно считает это необходимым. Он иронично отметил, что если отказ от звания сделает людей более счастливыми, поможет Украине или приблизит победу, то он не будет за него держаться.

Есть встречное предложение: "Заслуженный" готов сдать добровольно. В обмен на "Народный". Потому что не вы мне народную любовь давали — не вам ее и забирать. Алексей Потапенко

Напомним, Каменских превратилась во всенародное посмешище. Все из-за абсурдного комментария в интервью об украинском языке.