Кагановская о выборах ректора Каразинского университета: Для нас это возможность "сверить часы"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Уже 24 сентября студенты, преподаватели и сотрудники Харьковского Национального университета им. Каразина будут выбирать ректора. Предыдущие пять лет вуз возглавляла Татьяна Кагановская. В эксклюзивном интервью Telegraf она объяснила, почему выборы в Каразинском состоятся планово, хотя на период военного положения их можно отсрочить.

"Для нас выборы – это возможность "сверить часы". Чего хочет сообщество? Какие планы и видение развития университета? Что здесь и сейчас является приоритетом? В поиске ответов на эти вопросы, в дискуссиях, в диалоге рождается наше общее видение, план на следующие пять лет. И вместе с тем люди выбирают, кому доверят реализацию этого плана. Потому выборы состоятся вовремя", – заявила Кагановская.

Наибольшим достижением за прошедшие пять лет она назвала сохранение высокого качества образования, несмотря на полномасштабную войну, выезд части студентов и преподавателей и необходимость искать новые форматы организации учебного процесса.

"Каразинское сообщество научилось жить в условиях неопределенности, теперь самое время начать создавать собственное будущее", — отметила Кагановская, которая подала свою кандидатуру на второй срок в должности ректора.

В своей программе Кагановская предлагает усиливать международное сотрудничество посредством участия в европейских исследовательских консорциумах, совместных научных проектах и ​​грантовых программах. В партнерстве с бизнесом и государством развивать исследовательскую деятельность, поддерживать стартапы и выходить на рынок исследовательских заказов и трансфера технологий.