Выманила более 1,5 млн грн и золото за "снятие проклятия": полицейские разыскали псевдопровидицу

23-летняя жительница Иршавы в Закарпатье стала жертвой аферистки. Женщина, назвавшая себя гадалкой, за 1,5 млн грн и 70 г золотых украшений обещала "увести от ее семьи беду".

Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 11 марта. Правоохранители задержали 22-летнюю псевдопровидицу.

Злоумышленницу уже поместили в следственный изолятор, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах, ей сообщили о подозрении. Также злоумышленницы уже избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения более 1,4 млн грн залога.

"Женщина рассказала, что стала жертвой аферистки, которая за деньги обещала "увести от ее семьи беду". Заявительница отдала мошенники все свои сбережения", — сообщили в пресс-службе полиции.

На провидицу закарпатка натолкнулась в интернете,

"В дальнейшем, пообещав решить проблему, за несколько траншей выманила у потерпевшей 1,5 млн грн и более 70 граммов ювелирных изделий из золота. Злоумышленница спрашивала у потерпевшей деньги то на инвентарь для проведения обрядов, то за проведение ритуалов на кладбище", — добавили в пресс-службе Нацполиция.

Злоумышленницу разыскали в Чернигове, где та снимала квартиру. Она уроженка Белой Церкви Киевской области. Во время обысков полицейские изъяли у женщины принадлежащие потерпевшей ювелирные украшения.

Ранее "Телеграф" писал, что мошенники в Украине придумали гораздо более циничную схему заработка. Они притворяются волонтерами или родными военных и просят о помощи. На такой крючок попал известный бизнесмен. А недавно в колонии на Ровенщине разоблачили целую группу мошенников. Зэки прямо из тюремной камеры прикидывали людьми, которые могут предоставить информацию о военнопленных воинах ВСУ. Родственники были готовы выложить за это немалые деньги.