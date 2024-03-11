Виманила понад 1,5 млн грн та золото за "зняття прокляття": поліцейські розшукали псевдопровидицю

23-річна жителька Іршави на Закарпатті стала жертвою аферистки. Жінка, яка назвала себе ворожкою, за 1,5 млн грн та 70 г золотих прикрас обіцяла "відвести від її сім'ї біду".

Про це повідомляє Нацполіція у понеділок, 11 березня. Правоохоронці затримали 22-річну псевдопровидицю.

Зловмисницю вже помістили до слідчого ізолятора, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, їй повідомили про підозру. Також зловмисниці вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення понад 1,4 млн грн застави.

"Жінка розповіла, що стала жертвою аферистки, яка за гроші обіцяла "відвести від її сім'ї біду". Заявниця віддала шахрайці всі свої заощадження", — повідомили у пресслужбі поліції.

На провидицю закарпатка натрапила в інтернеті,

"Надалі, пообіцявши вирішити проблему, за декілька траншів виманила у потерпілої 1,5 млн грн та понад 70 грамів ювелірних виробів із золота. Зловмисниця запитувала у потерпілої гроші то на інвентар для проведення обрядів, то за проведення ритуалів на кладовищі", — додали у Нацполіції.

Зловмисницю розшукали у Чернігові, де та винаймала квартиру. Вона є уродженкою Білої Церкви Київської області. Під час обшуків поліцейські вилучили у жінки ювелірні прикраси, що належать потерпілій.

Раніше "Телеграф" писав, що шахраї в Україні вигадали набагато більш цинічну схему заробітку. Вони прикидаються волонтерами чи рідними військових і просять про допомогу. На такий гачок потрапив відомий бізнесмен. А нещодавно в колонії на Рівненщині викрили цілу групу шахраїв. Зеки просто з тюремної камери прикидали людьми, які можуть надати інформацію про військовополонених воїнів ЗСУ. Родичі були готові викласти за це чималі гроші.