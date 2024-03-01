Насколько влюбилась, что потеряла почти 100 тысяч гривен: пенсионерку из Сум обманул "заморский принц"

Следователи полиции открыли уголовное производство

Пенсионерка из Сум потеряла немалую сумму денег поверив неизвестному, изображавшему из себя влюбленного в нее иностранца. Женщина совершила на карту злоумышленника не один платеж.

Сумма утраченных средств составила около 90 000 тыс. грн. Об этом сообщают в полиции области. Там уточнили, что это уже далеко не первый случай в Украине, когда пожилые люди, ведя мошеннические схемы, теряют все свои сбережения.

71-летняя женщина сообщила правоохранителям, что в социальной сети ей поступило сообщение от пользователя Ralph Tod. "Иностранец", во время общения сказал, что работает "врачом нейрохирургом в Йеменском лагере от ООН".

В переписке с пенсионеркой незнакомец написал, что хочет приехать к ней в отпуск. Однако для этого женщине необходимо написать письмо в ООН и указать в нем, что она его невеста. Женщина не знала, как это сделать, поэтому ее поклонник принялся делать все сам.

От имени женщины он из ее почтового ящика якобы направил письмо в ООН. А уже через несколько дней "невесте" поступило письмо с подтверждением получения запроса об отпуске и необходимостью уплатить почтовые расходы в размере 38 483 гривен.

После этого злоумышленник сообщил, что "для подтверждения отпуска необходимо перечислить денежные средства в сумме 1000 долларов США". Женщина согласилась, и отправила 40 тысяч гривен на указанную ей банковскую карту.

Через два дня женщине снова написал Ральф и сообщил о том, что приедет в Украину "с командой из четырех сотрудников военной разведки и четырех сотрудников службы безопасности и о необходимости уплатить 3000 евро на расходы. Пенсионерка ему ответила, что нет такой суммы, и жених не отступил, а попросил женщину уплатить хотя бы половину средств.

Жительница Сум снова пошла в банк и перечислила денежные средства в сумме 50 000 гривен на банковскую карту украинского банка. Когда же после отправки денег женщина снова получила сообщение о необходимости отправить еще 15 000 гривен, она поняла, что общалась с мошенником, поэтому обратилась с заявлением в полицию.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали следствие.

Ранее "Телеграф" писал, что "заморский принц" обманул украинку на 250 тысяч гривен. Женщина некоторое время переписывалась с незнакомцем, который притворялся иностранцем.