После ДТП "спортик" побил дедушку: авария в Кривом Роге закончилась избиением (фото)

Агрессивное поведение было подмечено и в сторону полицейских

В Кривом Роге дорожно-транспортное происшествие закончилось избиением одного из участников. Так мужчина, находившийся за рулем автомобиля Lexus, напал на водителя Nissan.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Днепр Оперативный". Отмечается, что гражданин спортивного телосложения избил пожилого мужчину.

"По словам очевидцев, "спортик" на "Лексусе"выскочил из автомобиля и набросился на другого водителя — пожилого мужчину", — говорится в сообщении.

Информационный ресурс добавляет, что в результате применения физической силы мужчина получил травмы, с которыми его госпитализировали. Однако информация о тяжести полученных повреждений пока неизвестна.

Более того, как отмечает телеграмм-канал, владелец внедорожника начал ссориться с прохожими и даже бросаться на полицейских.

Заметим, что на днях в Подольском районе Киева произошло нестандартное "ДТП" — в припаркованный автомобиль на большой скорости врезался невнимательный велосипедист. В это время водитель машины сидел в кафе и ничего не подозревал о случившемся. Прибывшие на вызов патрульные отвезли автовладельца на экспертизу и оформили протокол, а в соцсети разразился настоящий скандал из-за действий полицейских. Правоохранителей обвинили в некомпетентности, а водителю посоветовали подыскивать адвоката.

Ранее "Телеграф" писал, что около семи утра в пятницу, 5 апреля, в Дубенском районе Ровенской области произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате он опрокинулся и заблокировал движение по трассе.