В Виннице мать пыталась утопить собственного сына: для нее избрали меру пресечения, но есть нюанс

Мальчика спас молодой курсант

В Виннице, 15 апреля, во время прогулки по набережной, женщина пыталась утопить своего восьмилетнего сына. Свидетелем происшествия стал курсант, спасший мальчика от неминуемой гибели. Сейчас женщина задержана, а сегодня стало известно, какую меру пресечения избрал для нее Винницкий городской суд.

Информация об этом указана на официальном сайте учреждения. Отмечается, что горе-мать, пытавшаяся убить собственного ребенка, будет помещена в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение последней.

На официальном сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области отмечено, что малолетнего парня спас курсант ХНУВД Артем Макаров.

Отмечается, что Макаров услышал детский крик и, по его словам, увидел, как женщина толкает мальчика в реку, а затем погрузившись вместе с ним в воду, пытается утопить. Парень не растерялся, мгновенно прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег. На место происшествия прибыл экипаж полиции и скорая. Мальчик с полным переохлаждением был госпитализирован. Его 40-летняя мать задержана.

Также известно, что при процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры следователи отдела полиции Винницкого райуправления сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство малолетнего).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве, на станции фуникулера произошел страшный инцидент — был убит 16-летний подросток. Парня толкнул неадекватный мужчина, подросток налетел на стекло, перерезавшее ему горло.