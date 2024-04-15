Хладнокровно зарезал во время застолья: в Киеве убийца услышал приговор

Фигурант уже был судим

Оболонский районный суд Киева вынес приговор 47-летнему мужчине, который в феврале 2024 убил знакомого во время застолья. Суд признал его виновным в умышленном убийстве и воровстве, приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева. По словам правоохранителей, во время застолья между хозяином и его гостем возник конфликт, переросший в драку.

Разъяренный фигурант схватил кухонный нож и нанес смертельные удары в живот и шею владельцу жилья. Потерпевший скончался на месте.

Трагедия произошла на Оболонском проспекте. В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в одной из квартир.

"Работники полиции задержали злоумышленника сразу после совершения уголовного правонарушения. Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Тогда, по согласованию с Оболонской окружной прокуратурой города Киева, следователи сообщили ему о подозрении. Кроме того, во время досудебного. Расследование было дополнительно установлено, что после совершения убийства фигурант похитил мобильный телефон потерпевшего", — говорится в сообщении.

Следственные действия

Суд исследовав все материалы дела и признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений.

"Правоохранители собрали необходимую доказательную базу и направили обвинительный акт в суд. Приговором Оболонского районного суда в городе Киеве за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного по п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, умышленно совершенное лицом ранее совершившим умышленное убийство и воровство", — отмечают в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил охранника супермаркета из-за замечаний. Нападающий был в нетрезвом состоянии.