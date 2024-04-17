У Вінниці мати намагалася втопити власного сина: для неї обрали запобіжний захід, але є нюанс

Хлопця врятував молодий курсант

У Вінниці, 15 квітня, під час прогулянки набережною, жінка намагалася втопити свого восьмирічного сина. Свідком події став курсант, який і врятував хлопця від неминучої загибелі. Нині жінку затримано, а сьогодні стало відомо, який запобіжний захід обрав для неї Вінницький міський суд.

Інформація про це зазначена на офіційному сайті установи. Зазначається, що горе-матір, яка намагалася вбити власну дитину, помістять до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку останньої.

На офіційному сайті Головного управління Нацполіції у Вінницькій області зазначено, що малолітнього хлопця врятував курсант ХНУВСу Артем Макаров.

Зазначається, що Макаров почув дитячий крик та, з його слів, побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається втопити. Хлопець не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег. На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований. Його 40-річна мати — затримана.

Також відомо, що за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі відділу поліції Вінницького райуправління повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство малолітнього).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві, на станції фунікулера стався страшний інцидент — було вбито 16-річного підлітка. Хлопця штовхнув неадекватний чоловік, підліток налетів на скло, яке перерізало йому горло.