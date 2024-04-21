Отца и сына, расстрелявших полицейских в Винницкой области, задержали: подробности (фото)

Убитый правоохранитель успел ранить нападавших

В воскресенье, 21 апреля, правоохранители задержали подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области. Их обнаружили на территории Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что им грозит пожизненное заключение.

"Благодаря слаженной работе оперативных служб было уставлено местонахождение фигурантов — они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападавшие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников. Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

По факту нападения следователями начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, а его напарник был ранен.

В тот же день в Винницкой области правоохранители обнаружили автомобиль подозреваемых. В нем были обнаружены военные боеприпасы.