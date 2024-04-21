В одном из районов Киева раздался взрыв: есть погибший (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства

В воскресенье, 21 апреля, в Голосеевском районе Киева раздался взрыв. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции. По данным правоохранителей, предварительные данные указывают на самоубийство.

В полиции отметили, что около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы. По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины с осколочными ранениями, вероятно от гранаты. Полицейскими установлено, что погибший – местный житель, 1968 года рождения.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Броварском районе Киевской местный житель привел в действие боевую гранату. В результате взрыва мужчина получил страшные травмы и скончался на месте происшествия.