Не без сюрпризов: найден автомобиль нападавших на полицейских Винницкой области

Нападающим грозит от 9 лет лишения свободы

В Винницкой области правоохранители обнаружили автомобиль лиц, подозреваемых в нападении на патруль полиции и убийстве полицейского. В автомобиле были обнаружены военные боеприпасы.

Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона. Он также подтвердил, что подозреваемые – военнослужащие ВСУ.

"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, относящиеся к военному имуществу", — рассказал руководитель прокуратуры.

Фото с авто нападающих, которое распространяется по сети

Рыхлюк добавил, что на территории Винницкой и смежных областей продолжается проведение ряда следственных и розыскных действий, чтобы установить местонахождение подозреваемых.

За совершенное преступление, по статье 348 "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", им грозит лишение свободы от 9 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" писал, что собрал всю информацию о нападавших, совершивших тяжкое преступление.