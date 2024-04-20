Не без сюрпризов: найден автомобиль нападавших на полицейских Винницкой области
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Нападающим грозит от 9 лет лишения свободы
В Винницкой области правоохранители обнаружили автомобиль лиц, подозреваемых в нападении на патруль полиции и убийстве полицейского. В автомобиле были обнаружены военные боеприпасы.
Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона. Он также подтвердил, что подозреваемые – военнослужащие ВСУ.
"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, относящиеся к военному имуществу", — рассказал руководитель прокуратуры.
Рыхлюк добавил, что на территории Винницкой и смежных областей продолжается проведение ряда следственных и розыскных действий, чтобы установить местонахождение подозреваемых.
За совершенное преступление, по статье 348 "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", им грозит лишение свободы от 9 до 15 лет, или пожизненное заключение.
Ранее "Телеграф" писал, что собрал всю информацию о нападавших, совершивших тяжкое преступление.