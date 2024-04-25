В Одессе Труханов наградил Дарта Вейдера: за что именно (видео)

Персонаж киноэпопеи вошел в число добровольцев по гражданской защите

Мэр Одессы Геннадий Труханов в четверг, 25 апреля, вручил грамоты почетным жителям города. За особый взнос в защиту города-героя были награждены добровольцы добровольного формирования гражданской защиты Одессы. Среди них оказался и необычный персонаж Дарт Вейдер.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На кадрах показан процесс награждения.

Так в числе добровольцев-защитников, кинологов-инструкторов и других оказался Дарт Вейдер.

Как известно, последний был конкурентом Труханова на выборах главы города.

В частности, 14 февраля 2011 года человек в костюме Дарта Вейдера подал заявление в Одесский горсовет на получение бесплатных 10 соток земли.

В июле 2012 года человек в костюме Вейдера с бензопилой и группой людей, в которую входили депутаты Одесского областного совета Алексей Гончаренко и Алексей Потапский, боролся против незаконных автостоянок вблизи одесских пляжей.

А 28 апреля 2014 года стало известно, что Вейдер подал документы в Одесскую территориальную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на должность городского головы.

В сентябре 2015 года члены партии "Блок Дарта Вейдера" снова выдвинули Дарта Вейдера в кандидаты на пост городского головы Одессы. В случае победы выдвиженец пообещал произвести ремонт в кабинете мэра и поставить пластиковые окна по всему дому мэрии.

Отметим, Дарт Вейдер — это персонаж киноэпопеи "Звездные войны".

Согласно "Википедии", настоящее имя Дарта Вейдера Виктор Алексеевич Шевченко. Он родился в Беларуси, но позже переехал в Украину. В источнике указано, что он является украинским политиком. Также в карьере Вейдера указан опыт работы на должности электромонтера в Национальном университете пищевых технологий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на избирательном участке №511108 избирательная комиссия не допустила к голосованию Дарта Вейдера.