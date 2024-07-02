В водоеме на Хортице начала гибнуть рыба: что происходит (видео)

Речная рыба оказалась под угрозой исчезновения по нескольким причинам

На днях на острове Хортица со стороны ДнепроГЭС обнаружили мертвую рыбу. Пока это не массовое явление, а единичные случаи.

Об этом сообщил один из местных пабликов. Там выложили соответствующее видео.

Среди главных причин гибели рыбы – жаркая погода, и как следствие – "цветение" воды. Это явление, когда из-за повышения температуры воды активно размножаются водоросли. Такая ситуация может привести к снижению уровня кислорода в воде, что негативно влияет на рыбу и других водных жителей.

Экологи регулярно проводят мониторинг реки Днепр и других водоемов в Запорожской области. Они проверяют качество воды и следят за состоянием флоры и фауны.

Отметим, что после уничтожения Каховской ГЭС хортичские озера превратились в лужи. Там, где раньше было дно водоемов, теперь можно увидеть потрескавшуюся от жары землю. Это, безусловно, привело к существенным последствиям для экосистемы. Уменьшилось жизненное пространство для водных организмов. Уровень риска гибели рыбы и других водных обитателей значительно повысился. Как следствие возможно нарушение баланса всей экосистемы региона.

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