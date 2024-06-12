На Хмельнитчине пересыхает крупная река: в чем причина (видео)

Уровень воды в реке Днестр в Хмельницкой области существенно снизился. Обмелели и его притоки, некоторые ранее полноводные заводи пересохли.

Так, место, где река Смотрич впадает в Днестр, превратилось в цветущее поле, сообщают местные Telegram-каналы. Пересохшее устье попало на видео.

"У нас на Хмельнитчине появились нетронутые земли", — подписали печальные кадры авторы канала.

Фото сделано в селе Шутновцы, Каменец-Подольский район. Стоит отметить, что раньше там была полноводная заводь.

Так место, где река Смотрич, впадает в Днестр выглядело раньше

Смотрич — левый подольский приток Днестра, длина реки около 147 км. Она омывает Старый город в Кмменец-Подольском. Река берет начало из источников вблизи села Андрийковцы и течет преимущественно на юг Подольской возвышенности. Впадает в Днестр юго-западнее села Устье. В основном ширина Смотрича составляет 10-15 м, в самом широком месте достигает 40 м. На реке построено 5 малых гидроэлектростанций: Купинская, Карачковская, Великозалеснянская, Каменец-Подольская, Цибуловская.

Река Смотрич до обмеления

Смотрич, Кменец-Подольский каньйон

Причина падения уровня воды в Днестре в том, что Днестровская ГЭС вынужденно увеличила производство электроэнергии, которой не хватает в общей системе страны, пишет ВВС. Для этого увеличили спуск воды из водохранилища, чтобы турбины ГЭС работали по полной.

По состоянию на конец мая Днестровское водохранилище было наполнено примерно на 66% от обычных объемов. Ситуация усложняется тем, что с середины апреля на Хмельнитчине было мало дождей, которые могли бы частично пополнить водой реку и водохранилище. По словам местных экологов, вода упала приблизительно на 3-3,5 метра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Каховское водохранилище через год после подрыва дамбы. По словам экологов, природа берет свое и масштабного опустынивания, которого поначалу так боялись, не произошло.