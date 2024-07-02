У водоймі на Хортиці почала гинути риба: що відбувається (відео)

Річкова риба опинилася під загрозою зникнення з декількох причин

Днями на острові Хортиця з боку ДнепроГЕС виявили мертву рибу. Поки що це не масове явище, а лише поодинокі випадки.

Про це повідомив один з місцевих пабліків. Там виклали відповідне відео.

Серед головних причин загибелі риби — спекотна погода, і як наслідок — "цвітіння" води. Це явище, коли через підвищення температури води активно розмножуються водорості. Така ситуація може призвести до зниження рівня кисню у воді, що негативно впливає на рибу та інших водних мешканців.

Екологи регулярно проводять моніторинг річки Дніпро та інших водойм у Запорізькій області. Вони перевіряють якість води та стежать за станом флори і фауни.

Зазначимо, що після знищення Каховської ГЕС хортицькі озера перетворилися на калюжі. Там, де раніше було дно водойм, тепер можна побачити потріскану від спеки землю. Це, безумовно, призвело до суттєвих наслідків для екосистеми. Зменшився життєвий простір для водних організмів. Рівень ризику загибелі риби та інших водних мешканців значно підвищився. Як наслідок, можливе порушення балансу всієї екосистеми регіону.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, який вплив оказав підрив Каховської ГЕС на ринок продуктів в Україні.