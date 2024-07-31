Херсонский арбуз получил новый статус: что изменится

Не каждый арбуз может быть херсонским

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (ІР) зарегистрировал новое географическое указание для Херсонского арбуза. Это название будут носить баштанные, которые были выращены на песчаных почвах Таврийского региона, что включает Скадовский, Херсонский и Каховский районы Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики. Отмечается, что арбуз имеет и другие характерные критерии.

"Херсонский арбуз характеризуется высоким уровнем сахара, плотной мякотью. Кожица арбуза — зеленая с бледно-зелеными полосками, мякоть — от розового до насыщенно красного. Такой арбуз чрезвычайно хрустящий и вкусный", — говорится в сообщении.

Заявку на регистрацию подала ОО "Ассоциация производителей херсонского арбуза" незадолго до начала российского вторжения.

"То, что Херсонский арбуз наконец-то получил географическое указание, – очень символично и по-настоящему дает надежду", — сказала глава IP офиса Елена Орлюк.

По ее словам, все уже увидели, что россияне подвергают Херсонскую область постоянным обстрелам и воруют украинское наследие, как это стало с Мелитопольской черешней. Орлюк выразила надежду, что после деоккупации насладиться херсонским арбузом сможет не только Украина, но и весь мир.

Как известно, географическое обозначение это название места, из которого происходит товар с определенными свойствами или репутацией. К таковым относятся, например, "Мелитопольская черешня", "Кролевецкие полотенца", "Петриковская роспись", "Закарпатское вино", "Гуцульская брындзя".

На сегодняшний день в Государственный реестр Украины географических указаний внесены сведения о 3133 ГУ. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических указаний исключительно для товаров, происходящих с территории Украины.

Как сообщалось ранее, арбуз на украинском рынке подешевел до минимального показателя в последние 3 года. Однако ныне цена начала расти и на это есть определенные причины.