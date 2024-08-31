Сколько магазинов "АТБ" работает в Украине: как на них повлияли отключения света

Большинство магазинов оснащены своими генераторами

Магазины сети "АТБ" продолжают работу даже во время отключений света. В настоящее время в Украине работает 1233 магазина, из которых 1219 оснащены дизельными электростанциями (ДЭС).

Об этом торговая сеть сообщила в ответе на запрос "Телеграфа". Отмечается, что "АТБ" также имеет в своем распоряжении 16 единиц передвижных генераторных станций, которые могут обеспечить энергией те магазины, не имеющие своих ДЭС.

"Итак, при отключениях света магазины АТБ продолжают работу, но с ограничениями по включению некоторого оборудования. Холодильное оборудование и морозильные камеры не отключаются", — говорится в сообщении.

В сети отмечают, что несмотря на отключения, ассортимент сети остается прежним, кроме нескольких магазинов, где сократилась разовая покупка клиентов. В "АТБ" объясняют это тем, что люди стали делать меньшие запасы еды дома из-за отключений света.

"По таким группам товара как мясо, молочка, охлажденная рыба, торты для максимальной сохранности свежести товара мы работаем без переходного остатка на складах", — отмечают в сети.

Напомним, в "АТБ" также рассказали, сколько ежемесячно тратят на работу генераторов из-за постоянных отключений света.