Дрим Таун чадит и воняет: киевляне жалуются на работу ТРЦ (фото)

Дребезжание слышит весь район

В Киеве жители Оболони жалуются на работу ТРЦ Dream Town. В центре ужасно дымят генераторы.

Люди рассказывают, что от них стоит вонь на весь район. Фотографиями поделились читатели "Телеграфа".

На едкий дым жалуются местные

Также киевляне отмечают, что генераторы громко работают.

ТРЦ Dream Town дымит

Из ТРЦ выходит столб дыма. Он развеивается далеко вокруг.

От генераторов стоит ужасная вонь

В Киеве потеплело, поэтому местные встревожены тем, что не могут открыть окна из-за едкого дыма.

Торговый центр на карте

Напоминаем, дым из генераторов вреден. Он может оказывать негативное влияние на здоровье людей, поскольку содержит токсичные вещества.

Основные из них:

Окись углерода есть бесцветным, без запаха газом, который может быть смертельным при высоких концентрациях. Даже низкие уровни CO могут вызвать головную боль, головокружение, тошноту и слабость. Вдыхание этого газа мешает способности крови переносить кислород в клетки и органы.

есть бесцветным, без запаха газом, который может быть смертельным при высоких концентрациях. Даже низкие уровни CO могут вызвать головную боль, головокружение, тошноту и слабость. Вдыхание этого газа мешает способности крови переносить кислород в клетки и органы. Диоксид азота может раздражать легкие и вызывать кашель, хрипы и трудности с дыханием. Он особенно опасен для людей с астмой или другими заболеваниями легких.

может раздражать легкие и вызывать кашель, хрипы и трудности с дыханием. Он особенно опасен для людей с астмой или другими заболеваниями легких. Угарный газ. Дым содержит мелкие частицы, которые могут глубоко попасть в легкие. Это может вызвать кашель, одышку, проблемы с сердцем.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ночью неизвестные запускали салют. Люди испугались, а некоторые даже начали бежать вместе с детьми в укрытие.