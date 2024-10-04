В Чернигове из-за канализации объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

Этот объект был построен еще в 70-х годах прошлого столетия

В пятницу, 4 октября, в Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе. Городская комиссия на оперативном заседании сочла это событие чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Работники КП "Черниговводоканал" работают на месте происшествия, пытаясь локализовать участок разрушения коллектора. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова и секретарь городского совета Александр Ломако в своем телеграмм-канале.

Авария произошла на улице Глебова, где расположен коллектор диаметром 700 мм и протяженностью 7,7 км. Этот объект был построен еще в 70-х годах прошлого столетия. По словам чиновника, он уже дважды отработал свой нормативный срок эксплуатации.

"Работы усложняют самовольно построенные помещения вблизи коллектора, глубина пролегания которого 7 м. Они нарушают нормы, на каком расстоянии должна осуществляться застройка. Общались с собственниками, предупредили о том, какие будут приняты меры по их незаконным сооружениям ", — подчеркнул Александр Ломако.

Из-за аварии отключили 15 повышающих станций. Поэтому на всех этажах выше пятого нет воды. Городские власти обратились к жителям с просьбой сделать запас воды минимум на сутки. Для обеспечения водой населения:

разместили емкости с питьевой водой в ключевых точках города;

организовали подвоз воды в пострадавшие микрорайоны.

Александр Ломако подчеркнул, что проблема нуждается в комплексном решении. В 2019 году на этом коллекторе уже случалась серьезная авария. Обследование показало, что состояние объекта представляет угрозу для экологии и нормального функционирования города.

Городские власти неоднократно обращались в различные министерства по поводу выделения средств на замену коллектора. В настоящее время проект представлен на финансирование партнерам из Франции в рамках договора о сотрудничестве между государствами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Черниговские бизнесмены Тарасовцы навредили известному озеру на 216 млн грн. Они планируют там незаконную застройку.