У экс-главы Черниговской ВВК нашли огромную сумму денег, он уже под стражей (фото)

Он был главой областной ВВК еще до полномасштабного вторжения России в Украину

В ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии обнаружили почти 1 миллион долларов США. Он хранил деньги в одной из квартир в Киеве.

Об этом сообщает "Супільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Обыски проводились в среду, 21 февраля, в рамках расследования одного из уголовных производств.

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Известно, что задержанный работал председателем областной ВЛК еще до полномасштабного вторжения России в Украину — до лета 2021 года.

Telegram-канал "Труха Чернигов" опубликовал видео, на котором, как утверждается, обыск у бывшего председателя Черниговской областной ВВК. Однако помещение больше похоже на офис, а деньги, согласно информации, были обнаружены в квартире.

Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал "Телеграф", бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, организовал схему уклонения от мобилизации. За свои "услуги" он брал от 6 до 10 тысяч долларов США с человека.