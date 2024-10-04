В Чернігові через каналізацію оголосили надзвичайну ситуацію: що сталось

Цей об'єкт було збудовано ще у 70-х роках минулого століття

У п'ятницю, 4 жовтня, в Чернігові сталася аварія на каналізаційному колекторі. Міська комісія на оперативному засіданні визнала цю подію надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Працівники КП "Чернігівводоканал" працюють на місці події, намагаючись локалізувати ділянку руйнування колектора. Про це повідомив виконуючий обов’язки міського голови Чернігова та секретар міської ради Олександр Ломако у своєму Телеграм-каналі.

Аварія сталася на вулиці Глібова, де розташований колектор діаметром 700 мм та протяжністю 7,7 км. Цей об'єкт було збудовано ще у 70-х роках минулого століття. За словами чиновника, він уже двічі відпрацював свій нормативний термін експлуатації.

"Роботи ускладнюють самовільно збудовані приміщення поблизу колектора, глибина пролягання якого 7 м. Вони порушують норми, на якій відстані має здійснюватися забудова. Спілкувалися з власниками, попередили про те, які будуть вжиті заходи стосовно їх незаконних споруд", — наголосив Олександр Ломако.

Через аварію відключили 15 підвищувальних станцій. Через це на усіх поверхах, які вищі за п'ятий, немає води. Міська влада звернулася до мешканців із проханням зробити запас води мінімум на добу. Для забезпечення водою населення:

розмістили ємності з питною водою у ключових точках міста;

організували підвіз води у постраждалі мікрорайони.

Олександр Ломако наголосив, що проблема потребує комплексного вирішення. У 2019 році на цьому колекторі вже траплялася серйозна аварія. Обстеження показало, що стан об'єкта становить загрозу для екології та нормального функціонування міста.

Міська влада неодноразово зверталася до різних міністерств щодо виділення коштів на заміну колектора. Зараз проєкт подано на фінансування партнерам із Франції в рамках договору про співпрацю між державами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Чернігівські бізнесмени Тарасовці нашкодили відомому озеру на 216 млн грн. Вони планують там незаконну забудову.