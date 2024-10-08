В Днепре ухудшилось качество воздуха: проблема наблюдается не только там

Что происходит с качеством воздуха в Украине

Жители Днепра сообщили об ухудшении качества воздуха. Тем временем сервисы мониторинга качества воздуха сообщают, что такая ситуация наблюдается не только в Днепре.

Информацией поделился telegram-канал "Ху**ый Днепр". В качестве подтверждения своих слов, там обнародовали скриншот с данными ресурса accuweather.

"В воздухе зарегистрировано превышение содержания таких опасных веществ, как мелкодисперсные частицы РМ 2.5 и РМ 10, диоксид азота", — говорится в сообщении.

Примечательно, что пользователи сети не жаловались на проблемы с воздухом, однако не исключили, что проблемы могут исходить от местных заводов.

Согласно данным Accuweather, весьма печальное состояние воздуха также наблюдается в Кривом Роге и Запорожье, хотя там ситуация несколько лучше.

Любопытная ситуация также наблюдается в Житомирской области, где мониторинговые ресурсы фиксируют зашкаливающие показатели загрязнителей.

Например, сервис waqi сообщает, что что-то явно неладное творится в Радомышле.

Ситуация не похожа на сбой в системе, поскольку сервис saveecobot, тоже сигнализирует о больших проблемах с воздухом.

Как сообщалось ранее, часть украинских областей в конце сентября накрыла пылевая буря. За ночь на машинах образовался значительный налет из пыли и грязи, а в дневное время люди жаловались на качество воздуха.