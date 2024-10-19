Депутат на BMW X5 подрезал авто на Полтавщине и быстро поплался за это (видео)

Он дважды подряд нарушил ПДД

Полиция задержала мужчину, который на BMW X5 подрезал автомобили на большой скорости. Правоохранители не называют его имени, однако, вероятнее всего, это был депутат Полтавского городского совета Денис Полищук.

Как отмечает Патрульная полиция Полтавской области, о нарушении правил дорожного движения водителем BMW X5 они узнали из сети. Но на видео 18 октября был зафиксирован автомобиль Полищука, дважды подрезавший другие машины.

"Патрульные привлекли к ответственности водителя BMW, нарушившего правила дорожного движения. Инспекторы установили личность правонарушителя и составили на него соответствующие адмипротоколы", — говорится в сообщении.

Денис Полищук

Отмечается, что полиция узнала о нарушении ПДД и создании аварийной ситуации на дороге из сети. В одном из местных каналов опубликовали видео, где водитель на белом BMW X5 возле Корпусного парка дважды подряд нарушил ПДД. Сначала он не пропустил автомобиль на улице Соборности, который имел преимущество, поскольку двигался по кольцу. После этого водитель BMW пересек двойную сплошную линию. Судя по комментарию на видео, инцидент произошел утром в 8:51 18 октября.

"Депутат горсовета Полищук дважды подрезал тачку и пересек двойную полосу", — писали в сети.

В то же время в комментарии "Полтавщине" 18 октября Полищук ответил, что не собирается оправдываться относительно информации в сети, ведь "после драки кулаками не машут". По его словам, нарушения должны проверять правоохранители.

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