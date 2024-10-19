Депутат на BMW X5 підрізав авто на Полтавщині і швидко поплатися за це (відео)

Він двічі поспіль порушив ПДР

Поліція затримала чоловіка, який на BMW X5 підрізав автівки на великій швидкості. Правоохоронці не називають його імені, проте, ймовірніше, це був депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук.

Як зазначає Патрульна поліція Полтавської області, про порушення правил дорожнього руху водієм BMW X5 дізнались з мережі. На відео 18 жовтня було зафіксовано авто Поліщука, яке двічі підрізало інші машини.

"Патрульні притягнули до відповідальності водія BMW, який порушив правила дорожнього руху. Інспектори встановили особу правопорушника та склали на нього відповідні адмінматеріали", — йдеться у повідомленні.

Денис Поліщук

Зазначається, що поліція дізналась про порушення правил дорожнього руху та створення аварійної ситуації на дорозі з мережі. В одному з місцевих каналів опублікували відео, де водій на білому BMW X5 поблизу Корпусного парку двічі поспіль порушив ПДР. Спочатку він не пропустив автомобіль на вулиці Соборності, що мав перевагу, оскільки рухався по кільцю. Після цього водій BMW перетнув подвійну суцільну лінію. Судячи з коментаря на відео, інцидент трапився вранці о 8:51 18 жовтня.

"Депутат міськради Поліщук двічі підрізав тачку і перетнув подвійну смугу", — писали у мережі.

Водночас у коментарі виданню "Полтавщина" 18 жовтня Поліщук відповів, що не збирається виправдовуватися щодо інформації у мережі, адже "після бійки кулаками не махають". За його словами, порушення мають перевіряти правоохоронці.

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