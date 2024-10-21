Ушел на войну в 18 лет и дожил до 101 года: в Броварах скончался единственный ветеран-казах в Украине

Он вырос в детском доме и ушел на войну в 18 лет

На 101-ом году жизни отошел в вечность старейший житель города Бровары Нурбай Аманжолов. Мужчина был ветераном войны и труда. Он делился своим жизненным опытом с окружающими и говорил о том, что он не хочет даже "слышать о войне".

Прощание с ним пройдет на Майдане Свободы в Броварах. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

"Ветеран войны и труда, полковник в отставке, Нурбай Аманжолов щедро делился жизненным опытом и был примером для всех, кто его знал.Искренние соболезнования родным и близким…

Царство Небесное и светлая память умершему!", — написал Сапожко.

Прощание с Нурбаем Аманжоловым состоится 22 октября в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Погребение будет произведено на старом кладбище (ул.Ярослава Мудрого).

"Хотя я человек военный, но я не хочу видеть и слышать о войне. Такой войны, какой была Вторая мировая, это страшная война. Пусть будет мир во всем мире, чтобы мои дети, внуки, правнуки росли в мире и чтобы у них была счастливая жизнь", — говорил Нурбай Аманжолов в рецензии на книгу "Казахстан — Украина: дружба, закаленная пламенем войны".

Известно, что на фронт Аманжолов ушел 18-летним юношей из Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Участвовал в освобождении Украины и Польши, форсировал Одер и завершил войну в Праге.

После служил в Прикарпатском военном округе. Вышел на пенсию в звании полковника.

Женился Аманжолов на женщине из Украины и вырастил 4 сыновей.

Награжден Орденами "Красная звезда Отечественной войны" I степени, "Богдана Хмельницкого" I степени и 26 медалями.

Напомним, на фронте погиб один из самых талантливых операторов дронов в Украине. О гибели побратима сообщили в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. "Саба" пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Сначала Виктор служил в пехоте, а впоследствии стал оператором дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на войне с Россией погиб Станислав Курсон член партии "Европейская Солидарность". Мужчина считался пропавшим без вести более года, но недавно стало известно о его гибели на Бахмутском направлении 1 марта 2023 года.