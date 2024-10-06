"Вешал" Путина и сидел в колонии за митинги: на войне в Украине погиб известный российский оппозиционер

Активист выступал против Путина, за что подвергался аресту

Российский оппозиционер и бывший политзаключенный Ильдар Дадин, который пошел воевать на стороне Украины, погиб в ходе боя.

Об этом сообщила экс-журналистка радио "Эхо Москвы" Ксения Ларина в соцсети "X". Она заявила, что это случилось во время боев за Харьковскую область. Также в комментарии телеграм-каналу Sota Ларина уточнила, что об этом ей рассказал бывший вице-президент "Газпром-банка", уроженец Украины Игорь Волобуев. Сейчас он тоже воюет на стороне Сил обороны Украины, а именно — в составе Легиона "Свобода России".

По словам Волобуева, он получил эту информацию от однополчанина Дадина. Подтверждения этим данным из других источников нет.

Кем был Ильдар Дадин

Дадин стал первым гражданином России, которого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В марте 2016 года ему назначили 3 года колонии по этому делу. В феврале 2017-го он вышел на свободу. Статью, по которой судили активиста, называют "дадинской".

Также Дадин участвовал в Революции Достоинства на Майдане зимой 2013-14 годов. После приговора Дадину в 2016 году активисты пришли под российское посольство в Киеве: на эту акцию они принесли импровизированную куклу, похожую на президента России Владимира Путина. Эту куклу "повесили" в знак протеста против тюремного заключения активиста.

После начала полномасштабного российского вторжения Дадин уехал в Украину, где присоединился к "Сибирскому батальону". Это подразделение наряду с Легионом "Свобода России" и Русским добровольческим корпусом (РДК) состоит из россиян, которые борются с агрессией своей страны против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном россиянами Донецке ВСУ могли уничтожить минимум шесть офицеров из Северной Кореи.